Ankara'da Husumetli İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANKARA