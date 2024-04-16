Ankara\'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 503. Sokak'ta bulunan Nur Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. (38), 9 yıl önce boşandığı ve hala birlikte yaşamaya devam ettiği V.D.'yi (44), M.D. (19) adlı kızının da evde olduğu sırada önce başından keserle yaraladı. Ardından eşini defalarca bıçaklayan B.A. kızı ve suç aletiyle polise teslim oldu.

3 AY ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde V.D.'nin cesediyle karşılaştı. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Daha önceden birçok kez suça karıştığı bildirilen V.D.'nin ise 3 ay önce eşini bıçakladığı ama B.A.'nın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"SÜREKLİ EŞİNİ DARBEDİYORDU"

Eski karı kocanın komşusu olan Ertuğrul Gazi Coşkun olaya ilişkin, "Eski komşumuzdu. Yıllar önce boşandılar. Adam sürekli eşini darbediyordu. Bundan 2-3 ay önce eşi karısını birçok kez bıçakladı. Dün saat 03.00 sıralarında olayın olduğunu öğrendik. Sonra kadın çocuklarıyla birlikte karakola gidip teslim olmuş." dedi.