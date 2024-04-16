Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü

Geniş Video İzle

Ankara'da 9 yıl önce boşandığı fakat birlikte yaşadığı eski eşini keser ve bıçakla öldüren kadın, polise teslim oldu. Ölen adamın, 3 ay önce eşini bıçakladığı fakat eşinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çiftin komşusu olaya ilişkin "Eski komşumuzdu. Yıllar önce boşandılar. Adam sürekli eşini darbediyordu. Bundan 2-3 ay önce eşi karısını birçok kez bıçakladı." dedi.

16.04.2024 17:07  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 503. Sokak'ta bulunan Nur Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. (38), 9 yıl önce boşandığı ve hala birlikte yaşamaya devam ettiği V.D.'yi (44), M.D. (19) adlı kızının da evde olduğu sırada önce başından keserle yaraladı. Ardından eşini defalarca bıçaklayan B.A. kızı ve suç aletiyle polise teslim oldu.

Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü

3 AY ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde V.D.'nin cesediyle karşılaştı. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Daha önceden birçok kez suça karıştığı bildirilen V.D.'nin ise 3 ay önce eşini bıçakladığı ama B.A.'nın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"SÜREKLİ EŞİNİ DARBEDİYORDU"

Eski karı kocanın komşusu olan Ertuğrul Gazi Coşkun olaya ilişkin, "Eski komşumuzdu. Yıllar önce boşandılar. Adam sürekli eşini darbediyordu. Bundan 2-3 ay önce eşi karısını birçok kez bıçakladı. Dün saat 03.00 sıralarında olayın olduğunu öğrendik. Sonra kadın çocuklarıyla birlikte karakola gidip teslim olmuş." dedi.

Ankara\'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Altındağ, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kadir Can: Hak etmiş adam 18 2 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Mahkeme kadını ödüllendirmeli, eline sağlık diye, beraat vermeli. 2 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bu Karapürçek mahallesi yaşanacak yer değil. Kadınlar siz bari yapmayın. 0 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: eline sağlık 0 0 Yanıtla

18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:03:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement