Ankara'da kadın kavgası: Elindeki telefonu yüzüne attı - Son Dakika
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Ankara'da kadın kavgası: Elindeki telefonu yüzüne attı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kavgada, iki kadını ayırmaya çalışan bir erkek, bir kadının yüzüne telefon attığını görüntüledi. Olay, sabah saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde gerçekleşti. Kavgada kontrolünü kaybeden kadın, diğer kadının yüzüne cep telefonunu fırlattı.

24.07.2024 01:10
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Ankara'da kadın kavgası: Elindeki telefonu yüzüne attı

ANKARA - Ankara'da kavga eden iki kadını, bir erkek ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin diğerinin yüzüne telefon attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Keçiören'in Ovacık Mahallesi'nde sabah 05: 00 sıralarında meydana geldi. Kavga eden iki kadın ile onları ayırmaya çalışan bir erkeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadının ise kavga ettiği diğer kadının yüzüne cep telefonu attı.

Ankara\'da kadın kavgası: Elindeki telefonu yüzüne attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kadın kavgası: Elindeki telefonu yüzüne attı - Son Dakika

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