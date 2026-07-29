Ankara'da Kız Kardeşlere 40 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
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Ankara'da Kız Kardeşlere 40 Milyon Lira Dolandırıcılık

Ankara\'da Kız Kardeşlere 40 Milyon Lira Dolandırıcılık
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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, iki kız kardeşten altın ve dükkan satarak 40 milyon lira vurgun yaptı.

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri kız kardeşleri 'Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' diyerek dolandıran zanlılar, altınlarını aldıkları ve dükkanlarını sattırdıkları kadınlardan 40 milyon lira vurgun yaptı. Mağdur olduklarını aylar sonra anlayan abla kardeş ise hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Mart ayında meydana gelen olayda, kendilerini C.A. ve U.T. olarak tanıtan kişiler, polis ve savcı olduklarını söyleyerek aradıkları Afife Yazar'a (64) ve ablası Fatma Yazar'a (66) isimlerin FETÖ terör örgütü soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek tuzak kurdu. Ağına düşürdükleri kız kardeşlerin banka kasasında duran altınlarının sahtesiyle değiştirildiği yalanını söyleyen dolandırıcılar, altınların incelenmek için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Zanlılar, sürekli talimat vererek zihnini meşgul ettikleri ve düşünmelerini engelledikleri kardeşlere, durumdan da kimseye bahsetmemeleri gerektiğini söyledi. Teslim aldıkları 30 milyon lira değerdeki altınlarla yetinmeyen dolandırıcılar, abla kardeşe ait dükkanın da tapusunun terör örgütüne geçtiğini öne sürerek satılmasını sağladı. Zanlılar, dükkan satışından da elde ettikleri haksız kazançla birlikte toplam 40 milyon lira vurgun yaptı. Durumun farkına varan erkek kardeşlerinin uyarısı üzerine dolandırıldıklarını anlayan kız kardeşler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Kendisini savcı olarak tanıtan biri ablamı aradı ve altınlarımın sahteleriyle değiştirildiğini"

Olayla ilgili konuşan Afife Yazar, "Beni aradılar. 'Biz polisiz. Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' dediler. Ardından da kendisini savcı olarak tanıtan biri ablamı aradı ve altınlarımın sahteleriyle değiştirildiğini ve bankadaki kasamdan çıkartıp kendilerine teslim etmemi istediler. O sırada heyecanlandım ve paniğe kapıldım. Altınları kasadan alıp eve getirdim. Beklememi söylediler. O sırada telefonum sürekli açıktı. Kapatmama müsaade etmediler. Ablamla konuşmalarımı öğrenmeye çalıştılar. Zararımın karşılanacağını söyleyerek eve polisin geleceğini ve altınları ona teslim etmem gerektiğini söylediler. Dedikleri kişi altınları teslim aldı. O sırada yine kendini savcı olarak tanıtan kişi aradı ve altınları alan kişiyi takip etmememi söyledi. Ben yine de dinlemeyerek altınları alan kişiye geri getirecek misiniz diye sordum. O da 'Yarın getireceğiz' dedi ama bir daha altınlarımı göremedim" dedi.

"50 senelik birikimimiz vardı o kasada"

Dükkanlarını da satmak zorunda kaldıklarını ifade eden Yazar, "Sahte diyerek altınlarımızı aldılar. İnceleneceğini ve sahte olanların devlet tarafından gerçeğiyle değiştirileceğini bahane ettiler. FETÖ'nün bankadaki kasama sızdığını söylediler. Kasaya müdahale edildiğini söylediler. Bahane ettikleri sızma olayının 2017 yılında gerçekleştiğini iddia ettiler. 50 senelik birikimimiz vardı o kasada. Altınlarımızın değeri 30 milyon liraydı. Bir de dükkanımız vardı. Tapumuzun FETÖ'nün eline geçtiğini söylediler. Dükkanımızı garantiye almak için hayali satış yapılması gerektiğini söylediler. Hiçbir şey yapamadık. Bize kimseye bir şey söylememiz gerektiğini belirttiler ve dükkanı da sattırdılar" diye konuştu.

"Kardeşim her şeyin farkına vardı"

Kardeşlerinin uyarısı sayesinde dolandırıldıklarını belirten Yazar, "Durumun farkına kardeşim vardı ve dolandırıldığımızı söyledi. Emniyete şikayette bulunduk. Savcılık konuyla ilgileniyor. Toplam 40 milyon lira zararımız var. İlk başta fark etmedik dolandırıldığımızı. Kardeşim her şeyin farkına vardı. Bir an önce bu kişilerin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ankara, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Kız Kardeşlere 40 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika

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