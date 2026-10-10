Ankara'da Murat Em, kredi kartı vaadiyle 412 bin lirasının çekildiğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Murat Em, kredi kartı vaadiyle 412 bin lirasının çekildiğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da Murat Em, kredi kartı vaadiyle 412 bin lirasının çekildiğini öne sürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da piknik ve mangal ürünleri satan 52 yaşındaki Murat Em, yüksek limitli kredi kartı ilanına başvururken 412 bin lirasının dolandırıldığını iddia etti. Em, 2 milyon lira limitli kart bilgilerini paylaştığını, paranın İstanbul'da bir firmadan çekildiğini öne sürdü.

İnternette gördüğü yüksek limitli kredi kartı başvuru ilanını gerçek sanan 52 yaşındaki Murat Em, ilan üzerinden irtibata geçtiği kişiler tarafından 412 bin lirasının dolandırıldığını iddia etti. Tuzağa düşürüldüğü söyleyen Em, yeni kartının yüksek limitli olması için 2 milyon lira limitli başka bir kredi kartının bilgilerini referans amaçlı dolandırıcılarla paylaştığını söyledi. Kart bilgilerinin kopyalandığı ifade eden Em, 412 bin lirasının ise İstanbul'da kişisel temizlik ürünleri üreten bir firma üzerinden çekildiğini öne sürdü.

Ankara'da piknik ve mangal ürünleri satış işiyle uğraşan Murat Em, iddialara göre sosyal medyada gördüğü özel bir bankaya ait yüksek limitli kredi kartı ilanının gerçek olduğunu düşünerek başvuruda bulunmak istedi. İlan üzerinden yetkili olduğunu sandığı kişilerle görüşen Em'den başvuracağı kartın limitinin yüksek olması için 2 milyon lira limitli bir diğer kredi kartını referans göstermesi istendi. Kart bilgilerini paylaşan Em'in hesabından İstanbul'da kişisel temizlik ürünü üreten bir firma üzerinden iki parça halinde toplam 412 bin lira çekildi. Dolandırıldığı anlayan Murat Em, banka hesaplarına kısıtlama koydurdu ve polise ihbarda bulundu. Her şeyin dakikalar içinde gerçekleştiğini söyleyen mağdur Em, hukuki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

"Hesabımdan 412 bin lira çekildiği yazıyordu"

Yaşadığı durumla ilgili konuşan Murat Em, "Sosyal medyada özel bir bankanın kredi kartı başvuru reklamını gördüm. Reklamdaki bağlantı sayfasına girdim. Ertesi gün söz konusu bankadan aradılar. 'En yüksek limitli kartınızı referans olarak gösterin ki yeni kartınızın da limitini yüksekten açalım' dediler. İstenilen numaraya kart bilgilerimi yolladım. Ardından kısa süre içinde telefonuma mesaj geldi. Hesabımdan 412 bin lira çekildiği yazıyordu. O sırada benden taleplerde bulunan kişilerle de görüntülü konuşma gerçekleştiriyorduk. Kartımdan para çekildiğini söyleyerek tepki gösterdim ve telefonu kapattım. Ardından da kartıma kullanıma kapattım. İşlemi iptal ettirmek için bankaya gittim ama şifre kullandığım için iptal etmediler. Polise şikayette bulundum. Henüz bir sonuç çıkmadı" dedi.

"Biri aradı, 'Geçmiş olsun paranı aldık' dedi"

Adına sahte fatura düzenlendiğini de ileri süren Em, "Dolandırıcılar adıma fatura da kesip bana göndermişler. Faturanın gönderildiği firmayı arayarak herhangi bir ürün almadığımı söyledim. İmza olmaması rağmen nasıl bu belgeyi düzenleyebildiklerini sordum. Ürünün ödemesini yaptığımı ve başka birinin de teslim aldığının göründüğünü söylediler. Ardından biri beni aradı. 'Geçmiş olsun paranı aldık' dedi. Mağdur oldum. Paramı çeken firmanın dolandırıcılarla ortaklığı var mı bilmiyorum. Şikayetimizin üzerinden bir ay geçmesi lazımmış. Daha sonra tüketici mahkemesine de şikayette bulanacağız. Faturada alakam olmayan temizlik ürünlerinin satın alındığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Nasıl olduğunu anlamadım bile"

Hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Em, "Dolandırıcılara başka bir numaradan ulaşmayı başardım. İsmini söylediğim kişinin orada olmadığını ve kime ulaşmaya çalıştığımı sordu. Ben de kimle görüştüğümü sorunca, 'Kim olduğumu ne yapacaksın' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Yapabilecek bir şeyim olmadığı için de bir daha aramadım. Hala faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu kez de başka bir banka yetkilisiymiş gibi gösteriyorlar kendilerini. Böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Nasıl olduğunu anlamadım bile. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaİstanbulAnkaraGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
TFF’den Arda Turan bombası Milli Takım’ın başına geçebilir TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:43:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara'da Murat Em, kredi kartı vaadiyle 412 bin lirasının çekildiğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei