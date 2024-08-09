9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı

Geniş Video İzle

Ankara'da yolcu otobüsünün üst geçidin ayaklarına saplanması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobil sürücüsü "Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

09.08.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

11 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı

GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI

Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

11 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı

"SELEKTÖR YAPTIK, KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
Kaynak: İHA

Polatlı, ankara, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ƒ????? ????¸: böyle bir sorumsuzluk olamaz ölenlere Allah rahmet eylesin 31 3 Yanıtla
  • emrah bakansız: ölen vatandaslarimiza Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yaralilara da şifa olsun Allah inşallah 32 0 Yanıtla
  • Kemsl: şehir hatları taşımacılığı ya kaldırılsın ya da her ay kontrol yapılıp,her önüne gelene işletme açma izni verilmesin! 16 5 Yanıtla
  • Zafer El: aynı yerde kactane otobüs aynı şekilde köprü ayağına çarptı sıkıntı var galiba üzerinde durulması 11 10 Yanıtla
  • Anazarbus : Artık şoförsüz araçlar dahi var. Kameralar ,akıllı argonitmalar , yapay zekalar ne aşamada görüyorsun. Şoförün duruşunu analiz edecek, şoförün gözlerini , nefes alış verişini takip edecek , şüpheli bir durum oluşumca gerek kontrolü ele alacak , gerekse şoförü uyaracak bir sistem gelistirilebilir 10 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Şoför uyuduysa, yolculardan hiç farkeden olmadı mı acaba. Ön koltuktakiler de uyumuyorsa, şoförün uyukladığını mutlaka görüp uyarması gerekirdi. Belki o an kalp krizi geçirmiş de olabilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin. 7 1 Yanıtla

11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
17:02 İzleyenler gözlerine inanamıyor Tenis tarihi böyle vuruş görmedi İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi
17:01 Manchester United, Arda Güler için Real Madrid’e servet teklif etti Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti
16:50 Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail’in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor
16:48 Kolonları büyük hasar aldı İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 12:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement