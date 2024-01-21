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Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile dolmuş çarpıştı ve dolmuş devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

21.01.2024 - 02:14,
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Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu dolmuş devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Karacakaya caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman M. idaresindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil ile Altınay caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf D. hakimiyetindeki 06 J 0646 plakalı dolmuş ile kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisi ile dolmuş devrildi. Dolmuştaki 9 yolcu ve araçların sürücüleri yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Ankara\'da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı
Kaynak: İHA
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Altındağ, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı - Son Dakika
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