Ankara'da Patronuna Saldıran Şoföre Gözaltı
Ankara'da Patronuna Saldıran Şoföre Gözaltı

Ankara\'da Patronuna Saldıran Şoföre Gözaltı
22.09.2025 12:34
Ankara\'da Patronuna Saldıran Şoföre Gözaltı
İşçi, iflas eden şirketi nedeniyle patronunu silahla yaraladı ve kulağını ısırarak kopardı.

Ankara'da patronu tarafından adına açılan şirketin iflas etmesi nedeniyle borçlanan işçi, kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü patronunu silahla yaraladı. Saldırganın, işvereninin kulağını da ısırarak kopardığı öğrenildi.

Olay, sabah 08.45 sıralarında Çankaya ilçesi Hacı Süleyman Abdullahoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Z.E.'nin, şoförü Z.Ş.'nin üzerine kurduğu şirket iflas etti. Şirketin borçları üzerine kaldığı için dolandırıldığını ileri süren Z.Ş., lüks aracına binmek üzere olan patronunun önünü kesti. Z.Ş. ile zorla otomobile bindirdiği patronu arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine Z.Ş., işvereni Z.E.'yi tabancayla bacaklarından vurdu ve kulağını ısırarak kopardı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan şoför olayın ardından bölgeden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Z.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanan Z.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH SESİ DUYDUK"

Olayın tanıklarından çevre esnaf Özkan Bekdaş, "Kargaşa yaşandığını gördük. Bağırma sesleri vardı. Ne olduğuna bakmak için gittim. Arabanın içinde iki kişi şiddetli şekilde kavga ediyordu. Boğuşma sırasında silah sesi duyduk. Daha sonra araçtan inip kavga etmeye devam ettiler. Daha saldırgan olay yerinden kaçtı. Diğeri de yaralı halde buradaydı. Saldırgan 'Benim hayatımı bitirdin' diye bağırmış. Muhtemelen para meselesi yüzünden böyle konuşmuş olabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Patronuna Saldıran Şoföre Gözaltı - Son Dakika

