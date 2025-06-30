Ankara'da Polis Memuru Kavga Manevrası Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Polis Memuru Kavga Manevrası Sonucu Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Polis Memuru Kavga Manevrası Sonucu Hayatını Kaybetti
30.06.2025 16:55
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Etimesgut'ta polis memuru Furkan Kaya, kavgada vurularak hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltında.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memurunun hayatını yitirdiği kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelmişti. İddialara göre, Polis Memuru Furkan Kaya (25) evinde oturduğu sırada kuzeni, 'kız meselesi' yüzünden tartışma yaşadığını söyleyerek Kaya'yı yanına çağırdı. Olayda arabuluculuk yapmak isteyen Kaya, evinden çıkarak Sultan Sencer Parkı'na gitti. Olay yerine gelen Kaya, ile grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşürken Kaya, yanındaki silahla havaya 2 el ateş açtı. Yaşanan arbede esnasında gruptan bir kişi Kaya'nın silahını alarak ateş ettiği ileri sürüldü. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Furkan Kaya'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Furkan Kaya'nın ailesi ve iş arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önünde otopsinin bitmesini bekledi. Furkan Kaya'nın kendisi gibi polis olan babası Bülent Kaya'nın 15 Temmuz gazisi olduğu öğrenildi. Güçlükle ayakta duran Bülent Kaya, taziyeleri kabul etti. Furkan Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü. Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"Kanı yerde kalmamalı"

Olayı kızından duyduğunu aktaran Fatma Durmuş, gece çok fazla ses ve gürültünün olduğunu kaydederek, "Benim büyük kızım gürültüye uyanmış. Sonra teyzesini aramış kızım. 'Sizin kapının önünden sesler duyuyorum, bir bak' demiş. Zaten silah olarak değil de üst katlardan bir ses gibi geldi. Kanı yerde kalmamalı. Resmine baktım biraz önce de geçemedim buralardan. Keşke gelmeseymiş. Keşke arabuluculuk yapmasaymış. Karşı taraf çok kalabalıkmış" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Polis Memuru Kavga Manevrası Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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