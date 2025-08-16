Ankara'da Sürücü Alışveriş Merdivenlerine Girdi - Son Dakika
Ankara'da Sürücü Alışveriş Merdivenlerine Girdi

Ankara'da Sürücü Alışveriş Merdivenlerine Girdi
16.08.2025 12:00
Yenimahalle'de bir sürücü, alışveriş merkezi merdivenlerinden inmeye çalıştı, olay kameraya yansıdı.

Ankara'da bir sürücü otomobiliyle alışveriş merkezinin merdivenlerden inmeye çalıştı, olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde bulunan Podium alışveriş merkezinin merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü saat 23.30 sıralarında gideceği yolu karıştırarak otomobiliyle AVM merdivenlerinden inmeye çalıştı. Merdivenleri fark ettikten sonra geri manevra yapan sürücü, başarılı olamadı. Aracıyla merdivenlerden inmeyi sürdüren sürücü, kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları sürücün alkollü olduğu iddia etti. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sürücü Alışveriş Merdivenlerine Girdi - Son Dakika

