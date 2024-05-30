Ankara'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs intihar etti

Ankara\'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs intihar etti

Ankara'da bir şahıs, tartıştığı sevgilisini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayı gören komşular, polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu cesetlerle karşılaştıklarını belirtti. İddialara göre, olaydan önce sevgili, 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni kullanmış ancak polislere 'yanlışlıkla kullandım' demiş. Polis ekipleri, uzun süre haber alamayınca eve girmiş ve cesetlere ulaşmış.

30.05.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs ardından da aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili konuşan komşuları ise polis ekiplerin uzun uğraşlar sonucu girdikleri evde cesetlerle karşılaştıklarını söyledi.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesinde yer alan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, S.Ö. (42) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen gece 3 sıralarında ablasının evinde kalan eski sevgilisi S.D.'nin (45) yanına geldi. Uzun bir süre evde bulunan S.Ö., eski sevgilisinden hakkındaki şikayeti geri çekmesini istedi. S.D.'nin bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Alevlenen tartışma üzerine S.Ö. yanında getirdiği tabancayla S.D.'yi öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen S.D. ile S.Ö.'nün cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADES'ten çağırdığı polislere "Yanlışlıkla kullandım" dediği iddia edildi

Öldürülen S.D.'nin olaydan önce birkaç kez cep telefonu üzerinden 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullandığı, evin önüne gelen polislere ise "Uygulamayı yanlışlıkla kullandım" dediği öne sürüldü. Çevredeki vatandaşlar ise olay günü sokağa sürekli polislerin gelip gittiğini söyledi. Evdekilerden uzun süre haber alınamaması üzerine ise devreye Polis Özel Harekat ekiplerini girdiği ve uzun uğraşlar sonucu kapıyı kırarak cesetlere ulaştıkları belirtildi.

"Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti"

Olayın yaşandığı dairenin karşısında ikamet eden Aliye Adatepe, "Öldürülen kadın 'KADES' uygulamasını kullanmış. Kapıya gelen polislere de yanlışlıkla olduğunu söylemiş. Ardından polis ekipleri bir kez daha geldi. Dün sürekli buradalardı. Olayın olduğu ev iki katlı. Saldırgan kişi, kadını yukarıya çıkarmış. En köşe noktada olmuş olay. O yüzden hiç ses duymadık. Saldırganın gece 3'te eve girdiği söyleniyor. Uzun bir süre durmuş. Dün öğlen 5'te polisler kapıyı açtı. Saatlerce uğraştılar. İçeriden ses alamadılar. Kapı açıldığında ise ikisi de vefat etmişti. Kadının ablası, 'Uzaklaştırma aldırmıştık. Seni kurtaramadık' diye ağlıyordu. Belli ki önceden bir problemleri vardı. Olaydan sonra ekipler geldi. İncelemeler yaptı. Cenazeleri götürdüler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun Ardından Gözyaşları İçinde Son Yolculuğu Oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun Ardından Gözyaşları İçinde Son Yolculuğu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane Sırası Beklemeye Son 81 İlde Yıllık Reçete Dönemi Başlıyor Hastane Sırası Beklemeye Son! 81 İlde Yıllık Reçete Dönemi Başlıyor
11:50 Türkiye’ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa’da bulundu Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 14:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement