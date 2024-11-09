Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mamak'ta kontrolden çıkan otomobil, köfteciye çarpıp apartman duvarına çarparak kaza yaptı.

09.11.2024 14:11
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Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece 03.45 sıralarında Mamak'ın General Zeki Doğan Mahallesi'nde yer alan İmam Alim Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Y.A.'nın (18) yaptığı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki seyyar köfte tezgahının yanındaki kişilere, ardından da savrularak bir apartmanın duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 22 yaşındaki K.T. hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

"Aracının hakimiyetini kaybedip köfteciye çarpmış"

Olayla ilgili konuşan Mehmet Yüreğir, "Sürücü, aracının hakimiyetini kaybedip köfteciye çarpmış. Ardından da duvara çarparak durabilmiş. O sırada köfteciden yemek alan motokurye vefat etmiş, 2 kişi de yaralanmış. Ardından da polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gelmiş, önlem alıp incelemelerde bulunmuşlar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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