 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir elektronik yedek parça fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın ikinci katında bulunan paketleme bölümünde çıkan bir kıvılcımın kartonlara sıçraması sonucu meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri uzun süren müdahaleleri sonucu alevleri kontrol altına aldı. Fabrikanın Genel Müdürü, çalışanların hemen yangın alanından uzaklaşarak itfaiyeye haber verdiğini ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.

14.01.2024 - 17:28,
Abone Ol

Ankara'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'da elektronik yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 9.45 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektronik yedek parça üreten bir fabrikanın ikinci katında meydana gelen yangında, kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım kartonlara sıçrayarak yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Fabrikanın Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, yangının sabah saatlerinde paketleme alanında çıktığını söyledi. Çalışanların yangın alanından hemen uzaklaşarak itfaiye ekiplerine haber verdiğini dile getiren Tunaoğlu, "Organize sanayide zaten itfaiye ekibi var. Onlar hemen geldiler. Sonra çeşitli yerlerden ekipler de katıldılar. Kontrol altına alındı. Şu anda artık söndürme çalışmaları yapılıyor. Ama yangının boyutunu daha sonra içeriye girdiğimiz zaman görebiliriz. Bugün çok fazla çalışan arkadaş yoktu herkes sağlam. Kimsede bir problem yok, önemli olan da o zaten" ifadelerini kullandı.

Ankara\'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Sincan, Ankara, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:48:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement