Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Aracı saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Elmadağ'da seyir halindeki araç yandı - Son Dakika
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