Elmadağ\'da seyir halindeki araç yandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Aracı saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.