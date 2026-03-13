Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu - Son Dakika
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia\'nın cezası belli oldu
13.03.2026 15:26  Güncelleme: 15:36
Zonguldak'ta cinnet getirip annesi ve anneannesini baltayla 110 parçaya ayırarak öldürdükten sonra uzuvlarını camdan aşağı atan 34 yaşındaki tutuklu sanık Rabia Çataklı, "Üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2023 yılında yaşanan olayda iddialara göre cinnet getirerek annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla parçalayan 34 yaşındaki Rabia Çataklı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı. Olaydan sonra anne ve anneanne toprağa verilirken Rabia Çataklı, "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle tutuklandı.

"CEZAİ SORUMLULUĞU TAM" ÇIKTI

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rabia Çataklı ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede Adli Tıp Kurumu'nun sanık Rabia Çataklı'nın cezai sorumluluğunun tam olduğu şeklindeki raporu okundu. Raporda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği tespit edilemediği, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgele de rastlanmadığı, bu duruma göre Rabia Çataklı'nın 13 Ağustos 2023 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu" ifadelerine yer verildi.

Anne Şeyda Çataklı (solda) ve anneanne Medine Küçükkaya (sağda)

"İSTEYEREK YAPMADIM, ATAK GEÇİRDİM"

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili sanığın indirim olmadan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise rapora istinaden sanığın annesi ve anneannesine karşı işlediği "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay gerçekleşti" dedi. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek sanığın beraatini ya da tahliyesini talep etti.

İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanığın annesi Şeyda Çataklı, anneannesi Medine Küçükkaya'ya yönelik üstsoya ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediğine belirterek iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Yaşam, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mh459267 Mh459267:
    HAYRET ...OLAY 2023 DE GERÇEKKEŞTİ..KATİL BELLİ NEDEN BU DAVA BU KADAR DEVAM ETTİ... 4 0 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak nilgun aktaşkoçak:
    rabbim evladından hayırlısını versin 0 0 Yanıtla
