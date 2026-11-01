Antakya'da çift, arkadaşının evinden 1,5 milyon TL'lik altın ve döviz çalıp yakalandı - Son Dakika
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Antakya'da çift, arkadaşının evinden 1,5 milyon TL'lik altın ve döviz çalıp yakalandı

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Antakya\'da çift, arkadaşının evinden 1,5 milyon TL\'lik altın ve döviz çalıp yakalandı
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Antakya'da aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının ev anahtarını kopyalayan sevgili çift, kadın evde yokken eve girip yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerinde altın ve döviz çaldı. Polis ekipleri, 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.

Hatay'da aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının evinin anahtarını kopyalayan sevgili çift, kadının evde olmadığı sırada eve girerek yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Arkadaşlarının ev almak için biriktirdiği altınları kuyumcuda satan şüpheliler, polis ekiplerinin 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi. Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaAntakyaGüncelPolisDövizSon Dakika

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