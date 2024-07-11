Antakya'da motosikletin çarptığı yayalar havada uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antakya'da motosikletin çarptığı yayalar havada uçtu

Antakya\'da motosikletin çarptığı yayalar havada uçtu

Antakya ilçesinde yolun karşısına geçen 3 yayaya çarpan motosikletin, 2 yayayı çarpmanın etkisiyle havaya uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta sıklıkla kazaların yaşandığı belirtilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi kavşağın genişletilmesi için çalışma başlattı.

11.07.2024 09:03  Güncelleme: 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçen 3 yayaya çarpan motosikletin, 2 yayayı çarpmanın etkisiyle havaya uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesinde sıklıkla trafik yoğunluğunun yaşandığı ve ilçe yollarının kesişme noktası olan Habib-i Neccar kavşağında zaman zaman trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Kuzeytepe Mahallesi mevkisinde kavşakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada; seyir halde olan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kazada 2 yaya çarpmanın etkisiyle havaya uçarken 1 yaya hafif yaralandı. Kaza anıysa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşağın çevresindeki esnaf; trafik yoğunluğundan dolayı kavşağı kullanmakta tedirginlik yaşadıklarını söylediler. Hatay Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların tepkilerine neden olan yoldaki trafik çilesini sona erdirmek için kavşağın genişletilmesi için çalışma başlattı.

Kavşakta sıklıkla kazaların yaşandığını dile getiren Ali Meftunzade, "Burada herhangi bir uyarıcı bir tabela veya kasis yok. Burada motorcu kardeşlerimiz genellikle kaza yapıyor. Araçlar çok hızlı geçiyor. Burada çok aşırı bir kaza problemi çoğalmaya başladı. Deprem gününden şu güne kadar hiçbir önlem alınamadı. Yetkililerden rica ediyorum. Bu kavşağa bir çözüm bulsunlar. Burada dün 4 tane motosikletli sürücüler, karteli patlayan bir aracın arkasında kayarak kafasını kaldırıma vurdu ama çok şükür durumları iyi. 3 ay önce Almanya'dan memleketimizi ziyarete gelen arka yolda yayaya çarptı ve maalesef hayatını kaybetti. Geçen hafta akşam saatlerinde seyir halinde olan bir motosiklet karşıdan geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Maalesef ağır yaralılar ve hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

Depremden sonra bölgede trafiğin yoğunlaştığını ifade eden Ali Helvacı, "Burası Antakya'nın en meşhur yeri ve trafik olarak en sıkıntılı yeridir. Arabalar buradan çok hızlı geliyor. Burada sürekli kaza oluyor. Yayalara çarpılıyor veya motor arabaya çarpıyor. Genellikle insanlar buradan korkuyor. Biz muhakkak buraya bir çözüm bulsunlar. Biliyorsunuz ki burada depremden sonra trafik de çok yoğunlaştı. Arabalar da çoğaldı. İnsanlar da sabırsız. Kimse kimseyi beklemiyor. Sürekli hız yapılıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Burada sürekli kaza oluyor. İnsanlar yaralanıyor, geçen orada bir arkadaşımız vefat etti. Yine araba çarptı. Sürücüler sizler ricamız, biraz daha yavaş olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Motosiklet, Yayalar, Antakya, Hatay, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da motosikletin çarptığı yayalar havada uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
09:24 Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
09:14 Taraftar yolunu gözlüyordu İşte En-Nesyri’nin Fenerbahçe’ye geleceği tarih Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih
08:59 NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya’ya yardımı acilen kesin NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin
08:11 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
07:35 Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu
07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
05:25 Dünya liderleri aynı sofrada Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı Dünya liderleri aynı sofrada! Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 09:55:57. #1.13#
SON DAKİKA: Antakya'da motosikletin çarptığı yayalar havada uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement