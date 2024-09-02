Antalya\'da 2024-2025 adli yılı törenle açıldı

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Antalya Adliyesi'nde yapılan 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, "Adalete güven endeksini daha da yukarılara taşımak en büyük amacımızdır" dedi.

Antalya'da 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Antalya Adliyesi bahçesinde düzenlendi. Açılış törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, başsavcı vekilleri, hakim- savcı, Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve kendilerine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitleri şükranla ve minnetle andığını söyledi. Adliyedeki yoğunluğu rakamlarla veren Komisyon Başkanı Yaşar, Filistin halkına aylardır uygulanan soykırımı da lanetlediklerini söyledi. Yaşar, "Antalya Adliyesi olarak yıllık 130 binlere varan soruşturma ve ihbar dosyalarına, geçtiğimiz adli yılda 33 bin 57 ceza dava dosyasına ve 58 bin 929 hukuk dava dosyalarına baktık. Bunların yüzde 89'luk oranını karara bağlayan meslektaşlarımıza ve fedakar personelimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Geçtiğimiz yıl 33 bin 800 dava dosyasına bakıldı"

Bilişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte 11 ayrı ağır ceza mahkemesinden 5 tanesinin sadece bu suçlara bakmakla görevli olduğunu ifade eden Oğuzhan Yaşar, "Geçtiğimiz adli yılda sadece bu 5 mahkemenin 3459 dava dosyasına baktığını vurgulamak isterim. Yine Antalya ilimizde 7 ayrı cezaevi bulunmakta olup buradaki tutuklu ve hükümlülerin infazla ilgili işlerine bakmakla 4 ayrı infaz hakimliğinin sadece bu 4 mahkemenin 33 bin 800 dava dosyasına baktığını vurgulamak isterim. Bu rakamları hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız ve personelimizin ne denli fedakarca çalıştıklarını ortaya koymak açısından belirtiyorum" diye konuştu.

"Adli iş yükü daha da arttı"

Ülkenin dinamik yapısı, Antalya'nın sürekli yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu göç ile içerisinde bulunduğu gelişim sebebiyle 2008 yılında faaliyete geçen adliye binasına sığamaz hale geldiklerinin bir gerçek olduğunu ifade eden Yaşar, "Stadyum yanında bulunan ek binamıza peyderpey 8 icra mahkememiz, 4 tüketici mahkememiz taşınmış. Yine 16 ayrı numara ile görev ifa eden icra dairelerimiz pilot icra projesi kapsamında 4 ayrı pilot daire şeklinde teşkilat yapısına kavuşturulmuş. Yine ek binamıza taşınmıştır. Denetimli serbestlik birimleri de hizmet binamızda faaliyet göstermeye başlamıştır. Daha önce ek hizmet binasında bulunan idare mahkemeleri ile seçim müdürlükleri de bölge adliye mahkemesi binasına konumlandırılmıştır. Bunları ana binamızda nefes almaya çalışmak için yaptık. Büyüyen nüfus, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, bilim dünyasında yaşanan gelişmeler karşısında adli iş yükü daha da artar hale gelmiştir. Bu kapsamda 13'üncü iş mahkemesi ve 20, 21'inci asli hukuk mahkemeleri bugün itibariyle faaliyetine geçmiş bulunmaktadır" dedi.

"Yargı süreçlerini hızlandırma gayretindeyiz"

Antalya Adliyesi olarak 198 hakim, 132 cumhuriyet savcısı, bin 544 personelle adalet hizmeti vermekte olduklarını sözlerine ekleyen Oğuzhan Yaşar, "Hedefimiz makul sürede adalet beklentilerinin karşılanması, hedef sürelerde soruşturma ve yargılamaların tamamlanmasıdır. Adaletin gecikmesinin, adaletin tecelli etmemesi anlamına geleceğinin bilincindeyiz. Hukukun üstünlüğünü her daim gözeterek görevimizi ifa ediyoruz. Görevimiz devletin temelini oluşturan adaletin hızlı, etkin ve adil bir sonuçla anılmasıdır. Bu bilinçle yeni adli yılda yargı süreçlerini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızın haklarına zamanında kavuşmalarını sağlama gayesindeyiz. Adalete güven endeksini daha da yukarılara taşımak en büyük amacımızdır. Önümüzdeki adli yılda, bu yıldan daha ileri bir noktada olacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Tören yine bahçede yapılan ikramlarla son buldu. - ANTALYA