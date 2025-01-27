Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 12 katlı bir otel inşaatından alevler yükseldi. Yangın nedeniyle mahsur kalan 4 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı.
Öte yandan, yangın nedeniyle otel inşaatında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin itfaiye tarafından uzatılan merdiven aracılığıyla alevlerin sardığı inşaat halindeki binadan indirildikleri görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı - Son Dakika
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