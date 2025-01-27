İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı - Son Dakika
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İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Öte yandan, alevlerin sardığı otel inşaatında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin itfaiye tarafından uzatılan merdiven aracılığıyla inşaat halindeki binadan indirildikleri görüldü.

27.01.2025 18:01
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 12 katlı bir otel inşaatından alevler yükseldi. Yangın nedeniyle mahsur kalan 4 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın! Mahsur kalan işçilerin kurtarılma anı ortaya çıktı

12 KATLI OTEL İNŞAATINDA YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın! Mahsur kalan işçilerin kurtarılma anı ortaya çıktı

4 İŞÇİ KURTARILDI

Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı.

Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın! Mahsur kalan işçilerin kurtarılma anı ortaya çıktı

İŞÇİLERİN KURTARILMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yangın nedeniyle otel inşaatında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin itfaiye tarafından uzatılan merdiven aracılığıyla alevlerin sardığı inşaat halindeki binadan indirildikleri görüldü.

Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın! Mahsur kalan işçilerin kurtarılma anı ortaya çıktı
İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP Türkiyesi 9 16 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    AKP ye laf atmak için bahane arayan senin gibilerin işi 0 0
  • barış özcan:
    Var bir gudubetlik ama bunu siyasi malzeme yapmak doğru değil. İhmallik, dikkatsizlik ve yeterli tedbir olmayınca bu kazalar kaçınılmaz, inşaat aşaması ve etraf açık olduğu için herhangi bir vefat yok 6 2 Yanıtla
  • Deniz Uysal:
    bilende bilmeyende yorum yapıyor 1 0 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    akp mhp ve çürümüş adalat zihiniyet 0 1 Yanıtla
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