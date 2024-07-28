Antalya'da Alkollü Sürücüye 40 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Antalya'da Alkollü Sürücüye 40 Bin TL Cezai İşlem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde drift atan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza yazıldı. Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün aracı, 2 süreyle trafikten men edildi. Olay, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün alkol testi sonucunda 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi.

28.07.2024 10:09
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde drift atan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza yazıldı. Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün aracı, 2 süreyle trafikten men edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini icra eden polis ekiplerince drift atarken görülen 27 ADK 659 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde polis tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü Oğuzhan D.'ye yapılan alkol testinde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 8 ay el konan sürücünün aracı, 2 ay süreyle trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Alkollü Sürücüye 40 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Alkollü Sürücüye 40 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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