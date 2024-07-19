Antalya'da ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendi teknesinden inerken suya düşerek motor pervanesine çarptı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

19.07.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde tekneden inerken suya düşen ve motor pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen olayda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli teknesinden indiği sırada suya düşmesi sonucunda motorun pervanesine çarparak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve uzuv kaybı olduğu öğrenilen Bahar, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar'ın yakınları ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in hastanede olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Kemer, OSB, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement