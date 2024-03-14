Antalya\'da Bakır Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Antalya'da 19 ayrı bakır kablo hırsızlığı olayının şüphelileri polis ekiplerince yakalandı. "Nitelikli hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
İl genelinde son zamanlarda bir telekomünikasyon şirketine ait telefon/internet kablolarının kesilerek çalınması olaylarının yaşanması üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, 19 ayrı bakır kablo hırsızlığı olayının şüphelilerinin M.A., Y.S., B.Ü. ile suça sürüklenen çocuk R.Ç. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.
"Nitelikli hırsızlık" suçundan adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, 3' ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu. Metro seferleri 1 saat süren çalışmaların ardından normale döndü.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucunda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg kaçak tütün, 20 kg kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada, maktulün yakınları tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Malatya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerleyen bir hafif ticari araç, tünelde iş makinesine çarptı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik yapıldı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
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