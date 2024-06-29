Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin girişinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelileri olan baba, oğul ve anne adliyeye sevk edildi.

29.06.2024 00:38
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Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin girişinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybedip, 2 kişi yaralandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde yaşandı. Baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında sitenin kullanım alanı sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Taşer, kardeşi H.T. ve A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.P ve HP. ile anne S.P. karakolda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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