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Antalya'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu - Son Dakika
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Antalya'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, boş inşaatta uzun süre önce öldüğü değerlendirilen tanınmayacak halde bir ceset bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu
24.12.2023 - 20:36,
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Antalya'da boş inşaatta uzun süre önce öldüğü değerlendirilen tanınmayacak halde bir ceset bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1587. Sokak'ta 3 katlı boş inşaatın ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat halindeki binadan gelen kokular üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri inşaata girdi. Ekipler yaptıkları incelemede perdeler ile kapatılan odada tanınmayacak halde bir cesetle karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cinsiyetinin de belirlenemediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ceset savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu - Son Dakika


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