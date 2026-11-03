Antalya'da denizde bulunan 30'lu yaşlardaki erkeğin falezden düştüğü sanılıyor - Son Dakika
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Antalya'da denizde bulunan 30'lu yaşlardaki erkeğin falezden düştüğü sanılıyor

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Antalya\'da denizde bulunan 30\'lu yaşlardaki erkeğin falezden düştüğü sanılıyor
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Antalya\'da denizde bulunan 30\'lu yaşlardaki erkeğin falezden düştüğü sanılıyor
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutan vatandaşların denizde fark ettiği cansız bedenin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kimliği belirsiz erkeğin parmak izi alındı, falezlerden düştüğü değerlendirilen cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da balık tutan vatandaşların fark etmesi üzerine denizde 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede balık tutan vatandaşlar deniz yüzeyinde üzerinde kıyafetleri bulunan bir şahsın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan deniz polisi suda hareketsiz şekilde yatan şahsın bota alarak Kaleiçi Yatlimanı'na getirdi.

Üzerinden kimlik çıkmadı

Burada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimliği belirsiz şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarındaki şahsın kimliğinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi aldı. Falezlerden düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Antalya Adli Tıp KurumuMuratpaşa3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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