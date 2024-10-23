Antalya\'da Dönüş Yasağına Rağmen Kaza

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Antalya'da sola dönüş yasağı bulunan ışık sisteminde dönmeye kalkan otomobil, diğer yönden gelen bir başka otomobille çarpışırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi istikametine seyir halindeki Muhammed Emin T.'nin kullandığı 07 BTT 734 plakalı otomobil, dönüş yasağına rağmen sola dönüş yapmak isteyen Tolga H.'nin kullandığı 07 LLF 28 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıkarken büyük şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. - ANTALYA