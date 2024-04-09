Antalya\'da Gece Kulübüne Saldırı: 6 Tutuklama

Antalya'da gece kulübüne motosikletli 2 kişinin ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği midyeci yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından özel hareket polislerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında olayı azmettiren ve olayın gerçekleşmesine yardımcı olduğu tespit edilen iki kardeş de yer aldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Yapılan incelemelerin ardından olayı azmettiren ve gerçekleştiren kişilerin de içerisinde yer aldığı 10 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olay ve operasyonlar anları kameralara yansıdı.
Olay, 2 Mart günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan gece kulübü önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Koçhan (44), ateşli silah ile ense kısmından 1 adet giriş-sol yanak çıkış ve sol kalça kısmından 1 adet giriş şeklinde hayati tehlike arz etmeyecek ölçüde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Cinayet büro amirliği ekipleri adım adım iz sürdü
Yapılan incelemede gece kulübü önündeki 34 YL 222 ve 07 SV 338 plaka sayılı araçların isabet alarak zarar gördüğü görüldü. Yapılan araştırmalarda yaralı şahsın gece kulübü önünde midye sattığı, Düden Şelalesi istikametinden gelen ve plakası alınamayan motosiklet üzerindeki iki şahsın iş yerine doğru ateş ederek kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 4 adet 7,65 minimetre kovan bulunarak muhafaza altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Araştırmada çok sayıda güvenlik kamerası saatlerce izlendi.
Olayın ardından Adana'ya kaçmış
Araştırmalar sonucunda 30 adet suç kaydı bulunan Ozan Paket'in (36) iş yeri sahibi ile tartışma yaşayan ve olayı azmettiren şahıs olduğu öğrenildi. 25 adet suç kaydı bulunan Hüseyin A.'nın (28) yaralama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, olay sonrasında Konya'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandığı belirlendi. 27 suç kaydı bulunan Fırat Sevimli'nin (23) yaralama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdiği ve Adana'da olduğu, 2 adet suç kaydı bulunan Mustafa Paket'in (23) azmettirici olan Ozan Paket'in kardeşi olduğu ve olayı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklıkta bulunduğu, 6 adet suç kaydı bulunan Salih Karakaş'ın (34) motosiklet tamircisi olduğu, şüphelilere motosiklet temin ettiği belirlendi.
Ozan K.'nin (26), Salih Karakaş'ın kardeşi olduğu, şüphelilere motosiklet temin ettiği, Mustafa İ.'nin (45) olay süresince şüphelilerle irtibatlı olduğu ve olaydan önceki günlerde birlikte hareket ettikleri, Tahir C.Y.'nin (24) olay öncesinde ve sonrasında şüphelileri evinde saklayan şahıs olduğu tespit edildi.
Operasyon için düğmeye basıldı
Yapılan tespit çalışmaların ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Alınan mahkeme kararı istikametinde 6 Nisan günü faaliyete geçilmek üzere şüphelilerin yakalanabilmesi için Adana'da 2, Serik ilçesinde 1 ve il merkezinde 8 adrese eş zamanlı olarak yapılacak operasyon için toplam 14 ekip ve 2 polis özel harekat timi görevlendirildi. Yapılan operasyon sonucu şüphelilerden Ozan Paket, Mustafa Paket, Ozan K., Mustafa İ. ve Salih Karakaş saat 06.30 itibariyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ozan Paket'in Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki adresinde yer alan iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız ve ibaresiz tabanca ile 99 adet 9 minimetre fişek ele geçirildi.
Tek tek yakalandılar
Şüpheli Fırat Sevimli Adana'da, Tahir C.Y. ise Serik ilçesinde yakalandı. Ayrıca olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen Uğur Erce Alayla ilçesinde yakalandı. Şüpheli Mehmet Arat, Kepez ilçesinde yakalandı. Yakalanan ve sorguları tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Tahir C. Y. ve Ozan K. savcı kararı ile Mehmet K. ve Mustafa İ. isimli şüpheliler Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.
Paket kardeşler tutuklandı
Ozan Paket, Mustafa Paket, Fırat Sevimli, Salih Karakaş, Mehmet Arat, Uğur Erce isimli toplam 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan motosiklet üzerinden ateş etme ve yaralama olayı ile operasyon anları kameralara yansıdı. Yaralama olayında motosikletle ile gelen iki kişinin ateş açtığı ve bir kişinin yaralanarak yere düştüğü görüldü. Operasyon anlarında ise şahıslar adreslerinde gözaltına alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Gece Kulübüne Saldırı: 6 Tutuklama - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.
Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle drift atan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı. Polis, sürücüyü kısa sürede yakalayarak cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine devam edeceğini açıkladı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilde yapılan aramada, bagajda ve içeride saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş tutuklandı. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında Zeki A. idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi ve sürücü Zeki A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı. Polis, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler hakkında bilgilendirme yaparak, dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, suçun engellenmesi ve zararların azaltılması için ebeveynlere çocukların interneti güvenli kullanması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?