Antalya'da Genç Otelde Ölü Bulundu

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Antalya'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı genç otel odasında ölü olarak bulundu. Polis ekipleri gencin intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan bir hotelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce hotele giriş yapan ve bugün çıkış yapması gereken Ömer Saydam'a (21) ulaşamayan görevliler yedek anahtarla odaya girdi. Saydam'ı hareketsiz şekilde gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Saydam'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Yakınları 112'yi arayarak kayıp başvurusunda bulunmuş

Bu sırada Aşık Veysel Caddesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Saydam'ın Şırnak ilinde bulunan yakınları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ömer Saydam'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri Saydam'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de çalışmalarını yürütüyor. - ANTALYA