Antalya\'da hortumun vurduğu konteynerlerde 4 kişi öldü, bir işçi hayata döndü

Antalya'da hücre hortumun vurduğu konteynerlerde hastanede öldüğü bilgisi verilen işçilerden birinin hayata tutunduğu bildirildi. Feci olayda ölü sayısı 4 olurken, yaralı sayısı 1 oldu.

Bu gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan doğa olayında hortumun yerle bir ettiği konteynerlerde ölü sayısı 4 olarak güncellendi. Hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden birinin Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra hayata döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Olayda ölü sayısı 4 olurken, 1 işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.