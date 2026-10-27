Antalya'da hortumun vurduğu konteynerlerde 4 kişi öldü, bir işçi hayata döndü - Son Dakika
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Antalya'da hortumun vurduğu konteynerlerde 4 kişi öldü, bir işçi hayata döndü

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Antalya\'da hortumun vurduğu konteynerlerde 4 kişi öldü, bir işçi hayata döndü
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Antalya\'da hortumun vurduğu konteynerlerde 4 kişi öldü, bir işçi hayata döndü
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Antalya'da gece saat 23.00 sıralarında hücre hortumunun devirdiği konteynerlerde ölü sayısı 4 olarak açıklandı. Hastanede öldüğü duyurulan 3 işçiden biri, Vali Hulusi Şahin'in açıklamasının ardından kısa süre sonra hayata döndürüldü; 1 işçinin tedavisi devam ediyor.

Antalya'da hücre hortumun vurduğu konteynerlerde hastanede öldüğü bilgisi verilen işçilerden birinin hayata tutunduğu bildirildi. Feci olayda ölü sayısı 4 olurken, yaralı sayısı 1 oldu.

Bu gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan doğa olayında hortumun yerle bir ettiği konteynerlerde ölü sayısı 4 olarak güncellendi. Hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden birinin Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra hayata döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Olayda ölü sayısı 4 olurken, 1 işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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