Antalya\'da İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Suçlamasıyla 2 Kişi Tutuklandı

Antalya'da "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli şahsın kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şüpheli şahıslar tarafından arandığını ve evine gelen bir kişiye 4 milyon 200 bin TL verdiğini söyleyip polise şikayette bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.B. yakalanırken üzerinden elde edilen 500 Amerikan doları, 200 Euro ve 6 bin 600 TL'ye el konuldu. Olaya karışan diğer yabancı uyruklu şüpheli N.E.A.'nın olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittiği tespit edilmesi üzerine N.E.A. 'da Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yakalandı. Olayın şüphelileri H.B. ve N.E.A.)haklarında yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA