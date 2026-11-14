Antalya\'da kanalda aranan motosiklet sürücüsünün evine gittiği belirlendi

Antalya'da seyir halindeki motosiklet su dolu kanala uçtu. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramada sürücüye ulaşılamadı. Motosikletin tescil bilgileri üzerinden ulaşılan telefon numarasıyla yapılan görüşmede, sürücünün kazanın ardından evine gittiği öğrenildi.

DAR SOKAKTA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CBZ 678 plakalı motosiklet, dar ve bir tarafında Düden Çayı'nın devamının yer aldığı Kanal Sokak üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak su dolu kanala uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri arama yaptı. Suya gömülen motosiklet ekipler tarafından çıkarılırken, kaza bölgesinde yapılan aramada sürücüye rastlanmadı.

SÜRÜCÜ KAZADAN SONRA EVİNE GİTMİŞ

Plaka ve ruhsat bilgileri üzerinden sorgulama yapan trafik ekipleri, telefonla ulaştıkları kişiyle yaptıkları görüşmede sürücünün durumunun iyi olduğu ve kazanın ardından evine gittiği bilgisine ulaştı. Çekiciye yüklenen motosiklet yediemin otoparkına götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.