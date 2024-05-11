Antalya'da Kaybolan Genç Kızın Ailesi Anneler Gününde Bir Haber Bekliyor - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Genç Kızın Ailesi Anneler Gününde Bir Haber Bekliyor

Antalya\'da Kaybolan Genç Kızın Ailesi Anneler Gününde Bir Haber Bekliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2022 yılından beri kayıp olan 23 yaşındaki Sedanur'un ailesi, 535 gündür haber alamamanın acısıyla perişan durumda. Anneler gününde kayıp kızlarından bir haber bekleyen aile, Sedanur'un bulunması için çağrıda bulunuyor. Geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen Sedanur'a dair hiçbir iz bulunamadı. Aile, kızlarının sağ salim geri dönmesini umut ediyor ve herkesin anneler gününü kutlarken, kayıp çocukları olan annelere sabır diliyor.

11.05.2024 11:36
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2022 yılından beri kayıp olan ve 535 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki Sedanur'un ailesi perişan. Kızının odasındaki eşyaları koklayıp hasret gidermeye çalışan anne Zülfiye Uludağ, gözyaşları içinde yaklaşan anneler gününde kayıp kızından bir haber beklediğini belirterek "Yaşıyorsan ne olur ortaya çık kızım, anneler gününde sürpriz yap bana. Herkesin anneler günü kutlu olsun ama benim gibi annelere Allah sabır versin. Kimseye acı göstermesin. Kimseye benim yaşadığım acıyı yaşatmasın" dedi.

Gazipaşa'da 2022 yılında 24 Kasım Perşembe günü kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ için geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Genç kızın annesi Zülfiye Uludağ iki yıldır kayıp olan kızının bir an önce bulunması çağrısı yaptı.

"Anneler Günü yaklaştı ben senden hediye falan istemiyorum, en güzel hediyem sensin"

Feryat eden anne "Kızım iki yıldır yoksun, neredesin. Sensiz geçmiyor bu günler. Çok bayramla geçti ama bizim evde bayram yok sen olmayınca. Bizim eve güneş doğmuyor. Yaşıyorsan ne olur ortaya çık kızım, beni duyuyorsan. Benim daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Anneler Günü yaklaştı ben senden hediye falan istemiyorum, en güzel hediyem sensin. Sen bana dayanamazdın. Sensiz nasıl dayanacağım? Ne olursun geri dön. Ne yaptıysan geri dön kabulümdür. Her şeyin üstesinden geliriz. Evlatlarım yanımda olsun yeter. Sizin kestiğiniz tırnaklara dünyaları değişmem. Siz bir tarafa dünya bir tarafa. Benim malda mülkte gözüm yok. Evlatlarım yanımda olsun yeter. Her şeye dayandım ama evlat acısı zor gelir bana. Abini kaybettim seninle teselli buldum" dedi.

"Ben kimseden para pul istemiyorum, sadece evladımı bulsunlar yeter"

Kayıp kızını görenlerin haber vermesini ve yardım etmesini isteyen anne Zülfiye Uludağ, "Yaşıyorsan ne olur çık kızım, anneler gününde sürpriz yap bana. Herkesin anneler günü kutlu olsun ama benim gibi annelere Allah sabır versin. Kimseye acı göstermesin. Kimseye benim yaşadığım acıyı yaşatmasın. Senin için ne güzel hayallerim vardı. Ben seni gelin yapacaktım. Bütün kızları gördüğümde seni sanıyorum. Herkesin arkasından koşuyorum bir bakıyorum sen değilsin. Kendine gel diyorlar bana ama sen olmayınca gelemedim. İnan çok zormuş sensizlik . Kalbim ağrıyor. Kavuşamazsak ölürüm. Ne olur çık çok özledim. Çocuklar bizi de düşün diyor. Onların da hayalleri var. Herkesin hatırı için ortaya çık. Emirhan ger gün ablam yok diye ağlıyor telefonda. Bir saklayan gören varsa ne olur bize yardım etsinler. Herkesin evladı var. Ben kimseden para pul istemiyorum, sadece evladımı bulsunlar yeter" dedi. Kayıp Sedanur'un babaannesi Hatice Uludağ da torunundan bir haber beklediğini ifade etti.

Olayın geçmişi

2022 yılında, Gazipaşa'da yaşayan Sedanur Uludağ (21), 24 Kasım Perşembe günü kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından civarda yapılan geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen kızlarının izini bulamayan aile, bir televizyon programına çıktı, Sedanur Uludağ'ın dosyası cinayet büroya devredildi. Antalya'dan Gazipaşa'ya gelen özel bir ekip, Sedanur'un kaybolma olayını çözmek için geniş çaplı inceleme başlattı, Sedanur'un yakınları ve arkadaşları özel ekip tarafından o dönemde ifade vermeleri için çağrıldı. Genç kızın en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde aylar önce yeniden geniş çaplı bir arama başlatıldı. Polislere, AFAD ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda kadavra köpeği ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen çalışmalarda bir ize rastlanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaybolan Genç Kızın Ailesi Anneler Gününde Bir Haber Bekliyor - Son Dakika

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