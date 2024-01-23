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Antalya'da Kaybolan Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cansız bedeni sahile vurdu. Baba, kızının cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi ve yürekleri burkan bir açıklama yaptı. DNA testi sonucunda cesedin kızına ait olduğu belirlendi.

Antalya\'da Kaybolan Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu
23.01.2024 - 14:28,
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Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden 1'inin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Kızının cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumuna gelen gözü yaşlı baba Osman Elmas, "Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor, sözün bittiği yerdeyiz" diyerek yürekleri burktu.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 18 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürmüştü. Geçtiğimiz gün ise Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cesedin Antalya'da 18 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Kızını arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Anneden ise DNA örneği İstanbul'da alındı.

Acılı baba kızını almak için bekliyor

İstanbul'a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, sabah erken saatlerde cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cenazenin işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

"Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor, sözün bittiği yerdeyiz"

Morg önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Osman Elmas, "Kızımı sağ bulabilmek için çok uğraştık, herkes sesimiz oldu. Antalya kıyılarına son günlerde cesetler vurdu, onlardan bir tanesinin kızım olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan DNA testinde cesetlerden bir tanesinin benim kızım olduğu ortaya çıktı. Allah kayıpları olan bütün vatandaşlarımıza sabır versin. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor, sözün bittiği yerdeyiz. Tek tesellimiz dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Devletimiz kızımı bulabilmek için çok aradı, takdir böyle oldu. Alın yazımızda evlat acısı yaşamak da varmış, Rabbim herkese sabır versin. Fatih Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından, Kayaşehir'de dedesinin yanında toprağa vereceğiz. Rabbim bizi cennetinde kavuştursun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaybolan Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika


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