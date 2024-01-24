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Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için cenaze töreni düzenlendi

Antalya'da kaybolduktan 16 gün sonra cesedi bulunan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Fatih'te kılınan cenaze namazı sonrası Kayabaşı Mezarlığına defnedildi. Baba Osman Elmas, cenazede yaptığı açıklamada, 'Rabbim ona bir mezar nasip etti. Duamızı yapacağız. Aramalarımız istediğimiz neticede de olmasa çok şükür bulduk. Allah razı olsun' dedi.

Antalya\'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için cenaze töreni düzenlendi
24.01.2024 - 15:27,
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Antalya'da kaybolduktan 16 gün sonra cesedi bulunan 18 yaşındaki Üniversite Öğrencisi Merve Şevval Elmas için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Fatih'te kılınan cenaze namazı sonrası Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

4 Ocak'ta Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cesedi 20 Ocak'ta Serik ilçesinde bulunmuştu. DNA testi ile cenazenin üniversite öğrencisi kıza ait olduğu belirlendikten sonra cenazesi ailesine teslim edilmişti.

Fatih Caminde son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite Öğrencisi Merve Şevval Elmas için bugün Fatih'te cenaze töreni düzenlendi. Merve Şevval Elmas'ın cenazesine Babası Osman Elmas, ailesi, yakınları katıldı. Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Elmas'ın cenazesi Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

"Rabbim ona bir mezar nasip etti"

Cenazede gazetecilere konuşan Baba Osman Elmas, "Tesellimiz var çok şükür. 20 gündür arıyorduk, Rabbim ona bir mezar nasip etti. Duamızı yapacağız. Aramalarımız istediğimiz neticede de olmasa çok şükür bulduk. Allah razı olsun. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim devletimize ve milletimize. Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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