Antalya'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe ardından da ağaca çarptığı otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araç ikiye bölündü ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

10.06.2024 12:37
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Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe ardından da ağaca çarptığı otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da gece 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Havalimanı istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halindeki Burak Şahin yönetimindeki 06 HA 8250 plakalı Honda marka otomobil önce aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Araç ikiye bölündü

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen ve ikiye bölünen araçtan çıkartılan sürücü Burak Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından genç sürücünün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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