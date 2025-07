Antalya\'da Midibüs Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Antalya - Alanya D400 Karayolu sanayi kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki 58 NA 312 plakalı tur midibüsü ile Antalya istikametinden gelip Serik istikametine dönmekte olan 07 C 82472 ve 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleri çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen araç sürücüleri ile 07 C 82257 plakalı otel servis aracın yolcu olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan Manavgat - Antalya istikametinde ulaşım şehir merkezi yolundan sağlandı. Polis trafiğe kapanan yolu 1 saat süren çalışmanın ardından açtırdı. Belediye temizlik ekipleri yolda bulunan cam kırıkları ve yağlanmayı temizledi.

Otel servis araçlarının vardiya bitiminde otelden aldığı otel çalışanlarını Serik şehir merkezine götürdüğü, tur aracında ise yolcu olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA