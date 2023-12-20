 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 23 şüpheli yakalandı. Şahısların 42 ayrı olayda toplam 4 milyon 200 bin TL maddi menfaat temin ettiği tespit edildi.

Antalya\'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
20.12.2023 - 10:20,
Abone Ol

Antalya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 23 şüpheli yakalandı. Şahısların 42 ayrı olayda toplam 4 milyon 200 bin TL maddi menfaat temin ettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'internet üzerinde sahte eskort-jigolo siteleri açmak', 'kamuda işe alma vaadinde bulunmak' ve 'kendilerini polis savcı, doktor ve banka görevlisi olarak tanıtmak' yollarıyla "nitelikli dolandırıcılık" eylemlerine iştirak eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Bingöl ve Muğla illerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin 8 yıl 10 ay hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edildi. Şahısların ev/iş/otel ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 40 adet mermi, çok sayıda GSM hattı, şirket kaşeleri, ATM kartları ile şüphelilere ait telefon, sim kart ve laptop bilgisayarlara el konuldu. Yakalanan 23 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 15 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 8 şahıs tutuklandı.

Soruşturmada 42 ayrı olayda toplam 4 milyon 200 bin TL maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Dolandırıcılık, Antalya, Ceza, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement