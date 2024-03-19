Antalya\'da Öğretmenin Öğrencinin Ağzını Kapatarak Çenesini Sıktığı İddiası

Antalya'da özel bir okulda görevli sınıf öğretmeninin sınıfta sosyal medyaya video çekerken konuşmak isteyen öğrencisinin ağzını kapatarak çenesini sıktığı iddia edildi. Öğrencinin "Çenem acıyor" demesi üzerine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni anne Merve Durmaz harekete geçti. Okul yönetiminin olayın üzerine gitmediğini belirten anne, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu.
Olay, 14 Mart günü Muratpaşa ilçesi Çallı bölgesinde yer alan bir özel okulda meydana geldi. Birinci sınıf öğrencisi A.D. (7), sabah sınıftan içeri girdiği sırada arkadaşları sınıfın kapısını üzerine kapattı. Bir süre sonra A.D., kendi imkanları ile kapıyı ittirerek açtı. A.D, yaşadığı bu durumu derste öğretmenine anlatmak istedi. İddiaya göre sınıf öğretmeni A.G., o sırada video çektiği için videoda sesi çıkmaması için A.D.'nin ağzını kapatarak çenesini sıktı. A.D.'nin akşam evde "Çenem acıyor" demesi üzerine öğretmen anne Merve Durmaz harekete geçti. Çocuğu ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye giden anne, öğretmenden şikayetçi oldu.
"'Elmacık kemiklerim ve dişlerim acıdı' dedi"
Oğlunun yaşadığı şiddet olayını detaylarıyla anlatan Durmaz, "Benim çocuğum her zaman uyumadan önce gün içerisinde yaşadıklarını anlatır. Bana dedi ki 'Anneciğim seninle üzücü bir olay hakkında konuşalım mı?' O an anladım, farklı bir şey var. Anlatmasını istedim. Anne 'İkindi yemeği öncesi öğretmenim sınıf videosu çekiyordu. Instagram videosunu böldüğüm için eliyle ağzımı kapattı. Elmacık kemiklerimi sıktı. Elmacık kemiklerim ve dişlerim acıdı' dedi. Söylediği şeyden sonra ben yıkıldım. Çocuğuma eliyle sus işareti yapsa zaten susardı. Ardından ben rehberlik öğretmenine çok düzgün bir dille bu olayın yaşandığını mesaj yoluyla bildirdim. Müdür yardımcısını aradım. Bana 'Öğretmenimizden hiç şikayet almadık, herkes çok memnun' dedi. Buna karşılık ben de ilk şikayetçi olanın ben olduğumu söyledim" dedi.
"Her şey yok sayıldı"
Okul yönetimini olayın üzerine gitmediği için eleştiren Durmaz, "Sabah okula gittiğimde olayın hiç konuşulmadığını gördüm. Öğretmenle daha görüşmemişler. Nasıl görüşmezler? Görüşmek zorundayız. Rehberlik bölümü benimle tutanak tutmalıydı. Yaşananlar beyan altına alınmalıdır. Her şey yok sayıldı. Onun için zaten ilk başta çok endişelendim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi gereken bilgi yazısı dahi gönderilmemiş. Ben gerekeni yapmak zorunda kaldım. Polise giderek şikayette bulunduk. Olay yok sayılmaya, kapatılmaya çalışılması beni endişe ettiren taraf oldu" sözlerine yer verdi.
"Okul yönetimi bana istersem çocuğumun kaydını alabileceğimi söyledi"
Okulun eğitiminden memnun olduğunu belirten Durmaz, "Kasadaki bir tane çürük elma diğerlerine bağlamaz. Ben okuldan çok memnunum. Yaşananların ardından genel müdürlükten de arandım. Gereken süreci başlatacaklarını söylediler. Kendilerine güveniyorum. Okul yönetimi bana istersem çocuğumun kaydını alabileceğimi söylediler. Ben de bunu reddettim. Ben diğer çocuklar adına endişeliyim. ve onların hakkını da sonuna kadar savunacağım. Asla şikayetimi geri çekmiyorum" diye konuştu.
"Video çekecek zamanı nereden bulabiliyorsunuz"
Son zamanlarda öğretmenler tarafından sosyal medyada paylaşmak üzere sınıflarda videodalar çekilmesi hakkında da konuşan Durmaz, "Biz işimizi yaparız. Ben sınıfta su içemediğimi fark ediyorum. Bazen şahsi ihtiyaçlarımı teneffüsle bile karşılayamıyorum. Bizim vazifemiz sınıfta durup işimizi yapmaktır. Vazifemiz gereği teneffüste bile ben sorumluyum o sınıftan. Benim artık gözlerim öğrenci takip etmekten şaşıya dönmüşken bu kadar yani video çekecek zamanı nereden bulabiliyorsunuz? Ben çok merak ediyorum" diyerek tepki gösterdi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Öğretmenin Öğrencinin Ağzını Kapatarak Çenesini Sıktığı İddiası - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda elebaşında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 50 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, çalınan çeklerin paravan şirketler üzerinden ticari faaliyet yapılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edilen olaylarla ilgili gerçekleştirildi.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yaşındaki Nehir, sevgilisiyle annesinin kaçtığını ve kendisine hakaretler ettiğini canlı yayında anlattı. Genç kızın şaşırtıcı açıklamaları stüdyodakileri dehşete düşürdü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.
Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisinin kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti, firari D.T.'nin kaçışını tespit ederek polis operasyonu düzenledi. İnsan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T. ile liman personelleri M.A. ve R.İ. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, muhtarlar ve azalarıyla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Bozkurt, muhtarlara yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki süreçte daha büyük umutlarla mücadele edeceğini belirtti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Bingöl Valiliği, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü. Olay, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla duman yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğuttu. - İSTANBUL
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir köprüden düşen ve ağır yaralanan 27 yaşındaki şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?