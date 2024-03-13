ANTALYA'nın Kemer ilçesinde orman yangınının ortasında baygın bulunan ve alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyleyen F.K. (25) hakkında, ilçeye ve ormana giriş yasağı uygulandı.
Kemer ilçesi merkezindeki Çalış Tepe mevkisinde dün saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine İlçe Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti. Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilip kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. İlk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti. Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi. Adının F.K. olduğu belirlenen kişi, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K. ilk ifadesinde, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi. Hastanedeki kontrollerinde uyuşturucu kullandığı belirlenen F.K., savcılık tarafından Kemer'e ve ormanlara giriş yasağı konulup, 'Uyuşturucu madde kullanımı' kapsamında işlem yapıldıktan sonra bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da orman yangınının ortasında baygın bulunan ve ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyleyen adama ilçe ve ormana giriş yasağı getirildi - Son Dakika
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