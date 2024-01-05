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Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Tahılpazarı ve Gebizli mahallelerinde park halinde bulunan kamyonetlerden toplamda 55 bin TL değerinde inşaat malzemeleri, kablo ve çorap çalındı. İlgili olaylarla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ş.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya\'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı
05.01.2024 - 19:09,  Güncelleme: 19:12
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Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı.

Tahılpazarı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetten toplam 30 bin TL değerinde muhtelif elektrikli inşaat/yapı alet edevatları, elektrik kablosu ve sarf malzemeleri, Gebizli Mahallesi'nde de park halinde bulunan bir kamyonetten toplam 25 bin TL değerinde erkek/bayan çorabının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından isminin Ş.H. olduğu tespit edilen her iki olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da park halindeki kamyonetlerden inşaat malzemeleri ve kablo çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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