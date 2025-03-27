Antalya\'da Su Kanalında Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da tankere su doldurmak için gelen yaşlı adamın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Hayat arkadaşının cansız bedenini gören eşinin "Hayatım beni bırakma" feryatları yürekleri dağladı.

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6885 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde sahibi olduğu 07 ALN 851plakalı tankere su doldurmak üzere 6885 Sokak'ta bulunan sulama kanalına gelen Aliiksan Topuz'dan uzun süre haber alamayan ailesi yaşlı adamın su dolumu yaptığı noktaya geldi. Kanal kenarında tankeri gören ailesi yaşlı adama ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dunumu bildirdi. Verilen adrese gelen polis ekipleri kanal boyunda arama yaptı.

Su kanalında cansız bedeni bulundu

Tankerin bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre ileride su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören ekipler Deniz Polisi ve İtfaiye ekiplerinden destek istedi. Olayın yaşandığı noktaya gelen itfaiye ekipleri, Aliiksan Topuz'u sudan çıkarmak için hazırlık yaptığı sırada yaşlı adamın oğlu suya atladı ve 'babam' diye sarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan Topuz'un 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinin feryatları yürekleri sızlattı

Bu sırada olayı haber alarak bölgeye gelen Aliiksan Topuz'un eşi ve çocukları sinir krizi geçirdi. Yarım asırlık hayat arkadaşından iyi bir haber beklerken cansız bedeni ile karşılaşan Aliiksan Topuz'un eşi Feride Topuz'un feryatları yürekleri dağladı. Eşinin cansız bedenine uzun uzun sarılan ve öpen yaşlı kadın "Aşkım kalk hadi, hayatım beni bırakma" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Aliiksan Topuz'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA