Antalya\'da Teleferik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

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Antalya'da 1 kişinin öldüğü 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında 25 kabinde bulunan 184 vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız" dedi.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında 25 kabinde bulunan 184 vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmaları için Bursa'dan ve Aydın'dan gece görüşüne sahip helikopter bekleniyor.

Kaza bölgesine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Antalya Valiliğinin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu belirten Böcek, "Bugün saat 17.30'da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3'ü ağır 3'ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın'dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, inşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız" dedi.

Ölen kişinin ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Öte yandan, kazada 54 yaşındaki Memiş Gümüş isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği, Özlem Ş., Kaan A., Fatih G., Keziban G., Memiş G., Lütfullah G. ve Herdem E.'nin yaralandığı öğrenildi. - ANTALYA