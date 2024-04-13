Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı
Teleferik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
ANTALYA - Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesinin ardından mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 2 binin kişinin havadan ve karadan katılımı ile yapılan operasyon 23 saat sonra tamamlandı. Operasyonda 174 kişi kurtarıldı. Operasyonun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Heyelan olduğuna ilişkin olarak henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var, direk sapasağlam yerinde duruyor. Heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. O neden kırıldı? Onu arkadaşlarımız tespit edecekler" dedi.
Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple dun akşam saatlerinde düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre Memiş Gümüş hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
2 binin kişinin havadan ve karadan katılımı ile yapılan operasyon 23 saat sonra tamamlandı
Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı gece görüşlü helikopterle gece boyunca kurtarma çalışmaları devam etti. Helikopter ile havadan alınan vatandaşlar kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopter pistine getirildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan vatandaşlara psikososyal destek de veriliyor. Teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 2 binin kişinin havadan ve karadan katılımı ile yapılan operasyon 23 saat sonra tamamlandı. Operasyonda 174 kişi kurtarıldı. Operasyonda son kurtarılan Deniz Ergelen, heyecanlı ve yorgun olduğunu söyledi. Ergelen daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.
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