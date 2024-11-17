Antalya\'da Trafik Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Tur otobüsüyle otomobil çarpıştı, 20 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kavşak sisteminde tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs refüjü aşarak karşı şeride geçerken, araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan 20 yaşındaki otomobil sürücüsü genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya - Alanya D400 karayolu sanayi kavşağında bulunan ışıklı kavşakta seyir halindeki Hüseyin Köle idaresindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü ile Ali Yılmaz kullandığı 07 AKH 810 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında dururken, tur otobüsü ise çarpışmanın etkisi ile orta refüjde bulunan demir korkulukları ve palmiye ağaçlarını kopardıktan sonra karşı şeride geçti. Refüjde bulunan palmiyenin hızını yavaşlatması sayesinde otobüs yol kenarında bulunan bir oto galerinin önünde durabildi.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Tur otobüsünde bulunan 13 yolcu ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde sıkışan Ali Yılmaz, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Her yerim titriyordu"

Kaza sonrası tek şeritten trafik kontrollü olarak sağlanırken, otobüste bulunan yolcular telaşla terk ederek olay yerine gelen başka bir araçla yollarına devam etti. Kazaya şahit olan otobüs yolcularından Halil Alatepe, "Otobüs kendi yolunda geliyordu, karşıdaki araç dönecekti sanırım ama sağlına soluna bakmadı birden çarptık. Otobüste yaralı yok. Biz araca çarptıktan sonra ağaca çarparak karşı şeride atladık. Çok tedirgin oldum, her yerim titriyordu, korktum" dedi. Bir başta otobüs yolcusu ise, "Bir anda araba önümüze çıktı. Araca sert bir şekilde vurduktan sonra bu tarafa yöneldik. Kaldırımdaki ağaçlara vurduk. Burada durabildik. Araç kırmızı ışıkta geçmiş diyorlar ama ben görmedim. Otobüste yaralı yok, karşı araçtaki sürücü yaralanmış diyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.