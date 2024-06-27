Serviste korku dolu anlar: Elinde bıçakla kapı ve camı yumrukladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Serviste korku dolu anlar: Elinde bıçakla kapı ve camı yumrukladı

Geniş Video İzle

Antalya'da bir kişi, tartıştığı sürücünün kullandığı servis minibüsüne saldırdı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalışırken serviste yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

27.06.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün kullandığı servis minibüsündekilere korku dolu anlar yaşattı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalıştı, kapıyı ve camı yumrukladı. O anlar ise minibüsteki kadın yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aralarında tartışma çıkan sürücülerden biri, aracından inip tartıştığı personel servis minibüsündeki şoförü de indirmek istedi. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı. Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirilirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Serviste korku dolu anlar: Elinde bıçakla kapı ve camı yumrukladı
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Antalya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serviste korku dolu anlar: Elinde bıçakla kapı ve camı yumrukladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Cesareti kesici delici ve ateşli silahtan alan ezik ağır abi . 12 0 Yanıtla
  • Ankara null: darisi yavuz d ferhat eser basina AMİNNNNN 2 0 Yanıtla

09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:47. #1.11#
SON DAKİKA: Serviste korku dolu anlar: Elinde bıçakla kapı ve camı yumrukladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement