Antalya\'da Tur Minibüsü Kamyona Çarptı: Sürücü Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışıklı kavşakta tur minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan tur aracı sürücüsü itfaiye ve tesadüfen yoldan geçen AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı.

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Alper Yıldırım'ın kullandığı 07 BYA 436 Plakalı Mercedes marka tur minibüsü Kızılot ışıklı kavşağında yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Mustafa Demir in kullandığı 07 BLF 949 plakalı yine Mercedes marka kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyon ile minibüs arasında sıkışan minibüs sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve tesadüfen olay yerinden geçen AFAD ekipleri tarafından uzun çabalar sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan D-400 karayolu araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından açılırken, kamyonun kaldırılması sırasında yola saçılan içecekler vatandaşlar tarafından toplandı. - ANTALYA