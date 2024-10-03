Antalya\'da Yangın Korkusu: Kadın Balkonda Mahsur Kaldı

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Alevlerin arasında korku dolu bekleyiş kamerada...Yangına uykuda yakalanan kadın alevlerin arasında kaldı, battaniyeyle korunmaya çalıştı

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anları, "Balkondan bir köşeden bir köşeye gidiyordum, yanacağımı düşündüm" diye anlattı

Evi saran alevlerden balkona kaçarak kurtuldu, korku dolu o anları anlattı

Liudmila Generalova Genç: "Balkonda bir köşeden öbür köşeye gidiyordum. Yanacağım diye düşündüm"

"Komşularım kahvaltıya çağırdılar ama ciğerlerimiz duman, is dolmuş bir şey yiyemiyoruz"

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangında dışarıya çıkamayan kadın alevlerin arasında balkonda mahsur kaldı. Evin içerisinden yükselen alevlerden korunmak için battaniyeye sarılan kadın korku dolu o anları, "Balkonda bir köşeden öbür köşeye gidiyordum. Yanacağım diye düşündüm" sözleri ile anlattı.

Yangın dün gece 01.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2253 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duman kokusunu alan apartman sakinlerinin haber 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada hızla büyüyen yangında komşular evde bulunan karı kocayı uyandırmaya çalıştı. Alevler kısa sürede evi sararken ikamette içerisinde bulunan karı-kocadan Yalçın Genç kapıdan çıktığı anda çelik kapı kapandı. Eşi ikamet içerisinde kalan ve komşuların yardımıyla kapıyı açmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Alevlerden battaniye ile korunmaya çalıştı

İkamet içerisine kalan ve alevler nedeniyle kapıya ulaşamayan Liudmila Generalova Genç kendisini balkona atarak alevlerden korunmaya çalıştı. Genç, komşularında yönlendirmesi ile eline geçirdiği bir battaniye ile alevlerden korunmaya çalıştı. Liudmila Generalova Genç'in balkonda alevler arasındaki yaşam mücadelesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Genç'in o anlarda panik içinde olduğu görüldü. Öte yandan ihbarla olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken balkonda mahsur kalan Liudmila Generalova Genç dairenin kapısı kırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç, olay yerinde hazır bekleyen ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ne yapacağımı bilemedim"

Alevlerin sardığı ikamette balkonda mahsur kalan ve battaniye ile korunmaya çalışan, Liudmila Generalova Genç yaşadığı korku dolu o anları İHA muhabirine anlattı. Korku ve panik içerisinde balkonda bir yandan diğer yana gittiğini ve üzerine örttüğü battaniye ile alevlerden korunmaya çalıştığı belirten Genç, "O anlarda panik oldum. Camlar patladı, içerde tavan dökülüyordu. Korktum, itfaiyeyi aradım. Balkondan bağırdım, yardım edin diye, camlar patlamaya başladığı zaman üstümde battaniye vardı. O'nu burnumda ağzımda tutuyordum, duman gelmesin diye" dedi.

"Yanacağım diye düşündüm"

İkamet içerisindeki alevler nedeniyle camların patladığını ve dumandan etkilenen kedisinin hayatını kaybettiğini belirten Liudmila Generalova Genç, "Camlar patlayınca bir anda çok sıcak oldu. Yanacağım diye düşündüm. Balkonda bir köşeden öbür köşeye gidiyordum. Bir tarafta sıcak, öbür tarafta kapı açık dumanlar çıkıyor. Ne yapacağımı bilemedim. İtfaiye kapıyı kırmış çıkardılar. Sonrada hastaneye götürdüler, serum takıp oksijen verdiler. Bir tane kedim vardı. O da dumanlardan etkilenip ölmüş. En çok kediye üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Yangına uykuda yakalandıklarını ve dumanlardan birbirlerini dahi göremediklerini belirten Yalçın Genç ise, "Biz yatak odasındaydık, salonda başlamış yangın. Biz zorlukta kalktık, zaten olayın şokundaydık. Yarı baygın şekilde kalktık. İlk uyandığımda ayakta zor durdum. Odadan çıktığımız zaman bir şey yapamadık, çünkü içerisi alev ve dumanlardan içerisi gözükmüyordu. Ne yapacağımızı bilemedik, evin içerisinde birbirimizi göremiyorduk" şeklinde konuştu.

"Birbirimizi dahi göremiyorduk"

Yangının başladığı yerde sadece kanepe ve bir modem bulunduğunu belirten Genç, "İlk etapta buraya koştum. Söndürebilir miyim, şalteri indirebilir miyim diye. ama onlara gücüm yetmedi. Kapıyı açtığımda orada kaldım. Eşimde bu tarafa gelemedi, alevlerden ve dumandan dolayı içerisi gözükmüyordu o balkonda kaldı. Birbirimizi göremiyorduk, ancak konuşabiliyorduk. Cana gelmesin mala gelsin, ama kedimiz gitti. O'na çok üzüldük, Bir şeyimiz kalmadı, zaten biz burada kiracıydık. Ev sahibine de üzülüyorum. Ben burada neyi karşılayayım. Zaten işçi olarak çalışıyorum. Benim halim, vaktim, durumum belli. Bu masrafın altında kalkamayacağım, böyle bir imkanım da yok. Ne yapabilirim, ne kadar başarabilirim, bilmiyorum. Elimden gelen bir şey yok. Sağlım bir şey kalmadı, Çamaşır, bulaşık makinesi, şofben, mutfak gitti. Banyomuz dahi gitti. Sağ olsun komşular yardımcı oluyor. Kahvaltıya çağırdılar ama, ciğerlerimiz duman, is dolmuş bir şey yiyemiyoruz" dedi.