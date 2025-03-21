Antalya\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Antalya'da bariyerlere çarpan hafif ticari araca arkadan gelen otomobillerin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Davut Ünsal'ın kullandığı 07 BEY 967 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Batı Side Köprülü kavşağında yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü önlem almaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Abdülkadir Erbolat'ın kullandığı 07 LHM 95 plakalı Fiat Linea marka otomobil de bariyerlere çarpan araca çarptı; ardından yine aynı istikamette gitmekte olan Hüseyin Sağlam'ın kullandığı 07 LKN 80 plakalı Hyundai marka otomobil kaza yapan araçlara çarptı.

Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma Ü. ve Aleyna S.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yol ortasındaki araçların ilerleyememesi, Batı Side Köprülü kavşağının araç trafiğine kapanması nedeniyle yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA