Kepez'de lise son sınıf öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber yok - Son Dakika
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Kepez'de lise son sınıf öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber yok

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Antalya Kepez'de staj yaptığı kuruma babasıyla sabah erken saatte gelen 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş, mesainin başlamasını araçta bekleyeceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Genç kızın son görüntüsü bir markette su alırken kaydedildi. Telefonuna ulaşılamayan aile emniyete başvurdu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde babası ile birlikte staj için gittiği kurum otoparkında "Biraz vakit geçireceğim" dedikten sonra araçtan çıkarak kayıplara karışan 17 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Kızına seslenen acılı baba, "Kızım çok özledik, dön gel" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kız, pazartesi günü sabah erken saatlerde babası ile birlikte staj yaptığı devlet kurumuna geldi. Saatin erken olması ve mesai başlangıcına yaklaşık 1 saat olması nedeniyle kız çocuğu babasına araç içerisinde oturacağını söyledi. Mesainin başlamasına yakın araca geri dönen baba kızını bulamadı. Diğer çalışanlara kızını görüp görmediklerini soran baba, kızının kurum dışarısına çıktığını öğrendi.

SOKAK SOKAK KIZININ İZİNİ SÜRÜYOR

Saatler geçmesine rağmen kızının geri dönmemesi üzerine baba Süleyman Ateş, polis merkezine ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızının en son staj yaptığı kuruma yakın bir noktada bulunan marketten su alırken güvenlik kamerasına takıldığını öğrenen baba, sokak sokak kızını aramaya başladı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara gelen ve kızının görüldüğünün belirtildiği yorumların ardından her yerde kızını arayan acılı baba çocuğunun bir an önce evine dönmesini istedi.

3 GÜNDÜR TELEFONU KAPALI

3 gündür kızının cep telefonunun kapalı olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını söyleyen baba Süleyman Ateş, "Pazartesi sabah 07.20'de staj gördüğü kurumdan kendisi arabadan çıkıyor. Benim de çalıştığım kurumun muhasebe bölümünde staj görüyordu. İşe birlikte gidip geliyorduk. Herhangi bir ailevi sıkıntımız, kavgamız yoktu. 'Baba ben biraz oturup sonra gideceğim' demişti. Sonra da çıkıp gitmiş. Sadece bir marketten su alırken görüntüsü var. Telefonu kapalı, kendisine ulaşamıyoruz" dedi.

BABADAN YÜREK BURKAN ÇAĞRI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduklarını ve ekiplerin kayıp kızı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten baba Süleyman Ateş, "Kızım, annen ve ben perişanız. Lütfen geri gel. Bizim sana kötü bir sözümüz olmadı. Çok özledik, dön gel kızım. Ne olursa olsun gel" diyerek kızına seslendi.

Kaynak: İHA
Süleyman AteşCep Telefonu3. SayfaAntalyaGüncelKepezYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Kepez'de lise son sınıf öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber yok - Son Dakika
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