Antalya Konyaaltı'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Konyaaltı'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Konyaaltı\'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Konyaaltı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, araçtaki 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine giden Cemal Oktay'ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil DurumKonyaaltı3. SayfaOtomobilAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:22:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei